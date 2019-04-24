Звонарева проиграла Азаренко и не смогла выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте - Советский спорт
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24 апреля 2019 17:04ТеннисГичунцев Артур

Звонарева проиграла Азаренко и не смогла выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте

Призовой фонд соревнований составляет 820 тысяч долларов.

Россиянка Вера Звонарева проиграла белорусской теннисистке Виктории Азаренко на турнире в Штутгарте.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 5:7, 4:6.

Во втором круге турнира Азаренко встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой

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