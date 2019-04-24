Звонарева проиграла Азаренко и не смогла выйти во 2-й круг турнира в Штутгарте

Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Повод для беспокойства – есть! Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге теряла титул? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: четыре шайбы за четыре минуты! Такое вообще бывает? «Вегас» вел в решающем матче 3:0, но в третьем периоде за каких-то четыре минуты «Сан-Хосе» забил сразу четыре гола. «Вегас» нашел в себе силы сравнять. А потом...

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Болельщики выли и ревели. Матч-триллер в Сан-Хосе: как это было Седьмые матчи редко проходят по сценарию «в одну калитку». Это почти всегда битва. А сегодня битва была эпической.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят? Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?

Адвокаты Кокорина: Никакого сотрясения мозга у Пака не было Во вторник адвокаты Кокорина-старшего Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова рассказали о ходе процесса и подготовке своего подзащитного к допросу, который пройдет в четверг.