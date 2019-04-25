Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:06ТеннисСметанникова Дарья

Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Японец продолжает выступление на турнире серии ATP в Барселоне.

В третьем круге турнира Кэй Нисикори обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.

За это время японец совершил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. Его соперник три раза подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и реализовал один брейк из шести.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Нисикори сыграет с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Кристьян Гарин (Чили).

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