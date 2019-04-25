Тим обыграл Мунира и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Доминик Тим в третьем круге турнира обыграл испанца Хауме Муньяра со счетом 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте полтора часа.
В активе третьего сеянного одна подача навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. У Муньяра три эйса, три двойные ошибки и один брейк из трех.
В четвертьфинале турнира в Барселоне Тим сыграет с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).
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