Тим обыграл Мунира и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне - Советский спорт
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25 апреля 2019 15:49ТеннисСметанникова Дарья

Тим обыграл Мунира и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Австралиец продолжает выступление на турнире серии ATP в Барселоне.

Доминик Тим в третьем круге турнира обыграл испанца Хауме Муньяра со счетом 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте полтора часа.

В активе третьего сеянного одна подача навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. У Муньяра три эйса, три двойные ошибки и один брейк из трех.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Тим сыграет с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

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