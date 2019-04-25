Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:00ТеннисСметанникова Дарья

Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка покинула розыгрыш турнира в Штутгарте.

Дарья Касаткина в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич со счетом 1:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

За это время россиянка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. Хорватка совершила два эйса, две двойные ошибки и реализовала шесть брейков из 10.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Векич сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

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