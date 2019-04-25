Осака вышла в ¼ финала турнира в Штутгарте, обыграв Се Шувэй Японская теннисистка продолжит выступление на турнире в Штутгарте.

Наоми Осака во втором круге турнира обыграла теннисистку из Китайского Тайбэя Се Шувэй со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут.

На счету первой ракетки мира семь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. У Се Шувэй две подачи навылет и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Осака сыграет с хорваткой Донной Векич, которая ранее обыграла россиянку Дарья Касаткину (6:1, 7:5).