Осака вышла в ¼ финала турнира в Штутгарте, обыграв Се Шувэй

Наоми Осака во втором круге турнира обыграла теннисистку из Китайского Тайбэя Се Шувэй со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут.
На счету первой ракетки мира семь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. У Се Шувэй две подачи навылет и три двойные ошибки.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Осака сыграет с хорваткой Донной Векич, которая ранее обыграла россиянку Дарья Касаткину (6:1, 7:5).
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