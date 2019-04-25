Павлюченкова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте Российская теннисистка завершила борьбу на турнире в Штутгарте.

Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге эстонке Анетт Контавейт со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте ровно час.

На счету россиянки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи. У Контавейт семь подач навылет, три двойные ошибки и четыре брейка из пяти.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Контавейт сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия).