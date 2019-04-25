Павлюченкова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте

Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге эстонке Анетт Контавейт со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте ровно час.
На счету россиянки один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи. У Контавейт семь подач навылет, три двойные ошибки и четыре брейка из пяти.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Контавейт сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) – Виктория Азаренко (Белоруссия).
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