Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте - Советский спорт
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26 апреля 2019 00:04Теннис

Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла Каролину Плишкову из Чехии в третьем круге турнира в Штутгарте (Германия) со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. За время матча Азаренко восемь раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а также совершила 3 двойные ошибки. На счету Плишковой девять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

Добавим, что в четвертьфинале белорусская теннисистка сыграет с эстонкой Аннет Контавейт.

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