Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Харри

В четвертьфинале Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
За это время россиянин совершил пять подач навылет, четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник допустил одну двойную ошибку.
В полуфинале турнира в Барселоне Медведев сыграет с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Кей Нисикори (Япония).
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