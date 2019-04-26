Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Харри - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:14ТеннисСметанникова Дарья

Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Харри

Российский теннисист стал первым полуфиналистов турнира серии ATP в Барселоне.

В четвертьфинале Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

За это время россиянин совершил пять подач навылет, четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале турнира в Барселоне Медведев сыграет с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Кей Нисикори (Япония).

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