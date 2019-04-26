Медведев вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Харри

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцами Наша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школа Парни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.

Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал! В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.

Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли? «Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.

Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ «Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф.

Кубок Гагарина – в «Советском спорте»! Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия Цыбанева Разгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!». Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.