Квитова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:34ТеннисСметанникова Дарья

Квитова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову

Чешская теннисистка продолжает участие в турнире в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинале турнира Петра Квитова обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Победительница матча совершила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех. Севастова совершила три эйса, две двойные ошибки и реализовала три брейка из шести.

В полуфинале турнира в Барселоне Квитова сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Голландия) – Анжелик Кербер (Германия).

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