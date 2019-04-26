Квитова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Севастову

В четвертьфинале турнира Петра Квитова обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 32 минуты.
Победительница матча совершила семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех. Севастова совершила три эйса, две двойные ошибки и реализовала три брейка из шести.
В полуфинале турнира в Барселоне Квитова сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Голландия) – Анжелик Кербер (Германия).
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