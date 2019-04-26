Нисикори станет соперником Медведева в полуфинале турнира в Барселоне - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:26ТеннисСметанникова Дарья

Нисикори станет соперником Медведева в полуфинале турнира в Барселоне

Японский теннисист победил в матче четвертьфинала турнира в Барселоне.

Кей Нисикори одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной со счетом 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

На счету японца одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10. У его соперника пять эйсов и две двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Барселоне Нисикори сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл чилийца Николаса Харри.

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