Нисикори станет соперником Медведева в полуфинале турнира в Барселоне Японский теннисист победил в матче четвертьфинала турнира в Барселоне.

Кей Нисикори одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной со счетом 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

На счету японца одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10. У его соперника пять эйсов и две двойные ошибки.

В полуфинале турнира в Барселоне Нисикори сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл чилийца Николаса Харри.