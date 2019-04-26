Осака обыграла Векич и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте Японская теннисистка стала полуфиналисткой турнира в Штутгарте.мм

В четвертьфинале Наоми Осака обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Отметим, что японка проигрывала в решающей партии со счетом 1:5.

Осака совершила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Векич четыре раза подала навылет, допустила три ошибки на подаче и реализовала три брейка из пяти.

В полуфинале турнира в Штутгарте Осака сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Виктория Азаренко (Белоруссия).