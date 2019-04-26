Бертенс победила Кербер и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте - Советский спорт
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26 апреля 2019 21:05ТеннисСметанникова Дарья

Бертенс победила Кербер и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Голландская теннисистка продолжает борьбу на турнире в Штутгарте (Германия).

Кики Бертенс в четвертьфинале обыграла немецкую теннисистку Анжелик Кербер со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.

За это время голландка совершила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Кербер допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале Бертенс сыграет с чешкой Петрой Квитвой, которая посеяна на турнире в Штутгарте под третьим номером.

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