Тим обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в финале турнира в Барселоне

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения.

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон» В этом противостоянии нет фаворита.

Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не только Наши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Прервется ли черная серия «быков» против Гончаренко? Все интриги 26-го тура «Краснодар» поспорит с ЦСКА, «Зенит» попробует приблизить чемпионство в матче с «Крыльями», а Олег Кононов постарается продлить свою 8-матчевую беспроигрышную серию против «Рубина».

Видео всех голов 26-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.