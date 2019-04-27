Тим обыграл Надаля и сыграет с Медведевым в финале турнира в Барселоне

Пятая ракетка мира Доминик Тим стал вторым финалистом турнира ATP Barcelona Open Banc Sabadell в Барселоне.
В полуфинале 25-летний австриец нанес поражение второму номеру мирового рейтинга Рафаэлю Надалю из Испании. За 2 часа 4 минуты Тим выиграл оба сета с одинаковым счетом 6:4.
Теперь в финале он сыграет с Даниилом Медведевым из России. Счет личных встреч теннисистов – 1:0 в пользу Тима, который обыграл соперника на турнире в Санкт-Петербурге в прошлом сезоне.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
½ финала
Доминик Тим (Австрия, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4
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