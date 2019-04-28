Медведев проиграл Тиму в Барселоне и не смог завоевать титул - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 18:55ТеннисЛипкин Антон

Медведев проиграл Тиму в Барселоне и не смог завоевать титул

Российский теннисист проиграл второй финал в этом сезоне.

14-я ракетка мира Даниил Медведев не смог завоевать свой пятый титул на турнирах ATP.

В финале турнира в Барселоне 23-летний российский теннисист потерпел поражение от Доминика Тима из Австрии, который занимает пятое место в мировом рейтинге.

За 1 час 13 минут Тим оформил победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0 и выиграл свой второй в году и 13-й за карьеру титул. Ранее австриец победил на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Для Медведева этот финал стал третьим в сезоне и вторым – проигранным.

Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал

Доминик Тим (Австрия, 3) – Даниил Медведев (Россия, 7) – 6:4, 6:0

26/04 17:27Хоккей
«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»В субботу стартует одна из самых интригующих серий на Западе.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
28/04 13:19Футбол
«Краснодар» победит ЦСКА: «быкам» очень хочется в Лигу чемпионов!Один из наших авторов считает, что у ЦСКА нет шансов на победу в Краснодаре. Для этого есть несколько причин. Желание попасть в Лигу чемпионов - не единственная причина.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
28/04 14:45Футбол
ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и ГазинскогоОбозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
28/04 12:15Футбол
«Хотелось бы увидеть в финале англичан. Тогда на пиве мы отобьем все затраты»Баку готовится принять финал Лиги Европы-2019
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
27/04 23:41Футбол
Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео)Очередной титул аргентинец оформил после победы «Барселоны» над «Леванте» в 35-м туре испанской примеры. Без гола Лео не обошлось.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
Новости
20:03 Футбол Магомед Оздоев: Должны были забивать «Крыльям» еще и еще
19:25 Футбол Миодраг Божович: Эмоции захлестнули судью, а не Шейдаева
19:19 Футбол Сергей Семак: Все мысли о том, чтобы остаться на первой строчке
18:55 Теннис Медведев проиграл Тиму в Барселоне и не смог завоевать титул
18:41 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро
18:26 Футбол «Зенит» обыграл «Крылья Советов», отрыв от «Локомотива» снова восемь очков (видео)
18:03 Хоккей Владислав Третьяк: Состав сборной на ЧМ? Очень важно правильно таким добром распорядиться
18:03 Формула-1 На гонку «Формулы-1» в Баку были реализованы 100 процентов билетов.
17:56 Футбол «Лидс» позволил забить «Астон Вилле» без сопротивления после того, как нарушил фэйр-плей (видео)
17:37 Футбол Юрий Семин: Сложно представить, чтобы «Зенит» потерял такое количество очков, но будем бороться
17:10 Футбол «Севилья» проиграла «Жироне»
16:52 Формула-1 Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана, Квят сошел
16:29 Футбол Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед
16:16 Футбол «Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»
15:55 Футбол Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Арсенал»
15:52 Футбол Гол Фарфана помог «Локомотиву» одержать победу над «Енисеем» (видео)
15:31 Футбол «Зенит» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд
15:24 Футбол Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне»
15:18 Футбол Евгений Кафельников: Кононов предал свою команду, нет уважения к такому тренеру
14:56 Футбол «Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика