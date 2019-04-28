Медведев проиграл Тиму в Барселоне и не смог завоевать титул Российский теннисист проиграл второй финал в этом сезоне.

14-я ракетка мира Даниил Медведев не смог завоевать свой пятый титул на турнирах ATP.

В финале турнира в Барселоне 23-летний российский теннисист потерпел поражение от Доминика Тима из Австрии, который занимает пятое место в мировом рейтинге.

За 1 час 13 минут Тим оформил победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:0 и выиграл свой второй в году и 13-й за карьеру титул. Ранее австриец победил на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Для Медведева этот финал стал третьим в сезоне и вторым – проигранным.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Доминик Тим (Австрия, 3) – Даниил Медведев (Россия, 7) – 6:4, 6:0