Хачанов и Медведев попали в основную сетку турнира ATP в Штутгарте - Советский спорт
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29 апреля 2019 23:41ТеннисСметанникова Дарья

Хачанов и Медведев попали в основную сетку турнира ATP в Штутгарте

Турнир в Штутгарте пройдет с 10 по 16 июня.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев включены в основную сетку турнира в Штутгарте.

В основной сетке травяного турнира также выступят: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Николоз Басилашвили (Грузия), Маттео Берреттини (Италия), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Ласло Джере (Сербия), Мартон Фучович (Венгрия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Ник Кирьос (Австралия), Джон Миллман (Австралия), Гаэль Монфис (Франция), Хауме Мунар (Испания), Милош Раонич (Канада), Денис Шаповалов (Канада), Симон Жиль (Франция), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Жо-Вильфрид Цонга (Франция) и Стэн Вавринка (Швейцария).

Действующим победителем турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер.

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