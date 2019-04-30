Мария Шарапова: Я хочу быть матерью и хорошей женой

Мария Шарапова отметила, что хотела бы стать мамой и женой.
«У меня есть энергия, и я надеюсь, что к тому времени она у меня по-прежнему будет. Конечно, я хочу быть матерью и хорошей женой, однако при этом ты никогда не знаешь, что произойдет в твоей жизни, куда она завернет.
Ты просыпаешься утром, у тебя есть план, но… Мой папа говорил мне: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Поэтому я не хочу беспокоиться о том, что случится через 20 лет. Я всегда старалась быть примерной во многих вещах, но со временем поняла, что это невозможно. Нужно сосредоточиться на чем-то конкретном, посвятить себя одной вещи», - приводит слова Шараповой Tennis World USA.
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