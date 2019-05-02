Хачанов проиграл Кольшрайберу на турнире в Мюнхене - Советский спорт
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02 мая 2019 18:38ТеннисСпирин Дмитрий

Хачанов проиграл Кольшрайберу на турнире в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под вторым номером, в матче за выход в четвертьфинал в двух сетах проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу – 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Кольшрайбер 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Хачанова 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале соперником Кольшрайбера станет победитель матча Денис Кудла (США) — Маттео Берреттини (Италия).

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