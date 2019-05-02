Хачанов проиграл Кольшрайберу на турнире в Мюнхене

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений «Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть! Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги 162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах? Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс» Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.