Павлюченкова проиграла Остапенко на турнире в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко в первом круге турнира в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 1:6, а ее продолжительность составила 1 час 1 минуту.
За все время игры спортсменка из РФ 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт. Ее соперница допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.
Таким образом, следующей соперницей Остапенко станет победитель пары Кики Бертенс (Голландия) – Катержина Синякова (Чехия).
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