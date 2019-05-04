Павлюченкова проиграла Остапенко на турнире в Мадриде - Советский спорт
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04 мая 2019 15:12ТеннисГичунцев Артур

Павлюченкова проиграла Остапенко на турнире в Мадриде

В 2018 году соревнования в Испании выиграла Петра Квитова из Чехии.

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко в первом круге турнира в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 1:6, а ее продолжительность составила 1 час 1 минуту.

За все время игры спортсменка из РФ 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт. Ее соперница допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

Таким образом, следующей соперницей Остапенко станет победитель пары Кики Бертенс (Голландия) – Катержина Синякова (Чехия).

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