Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Виктории Азаренко из Белоруссии в первом круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась1 час 45 минут и завершилась со счетом со 5:7, 4:6 в пользу белорусской теннисистки. В этом матче Азаренко дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Касаткиной три эйса, шесть двойных ошибок и триреализованных брейк-пойнта из пяти.

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.