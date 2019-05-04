Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Встреча продолжалась1 час 45 минут и завершилась со счетом со 5:7, 4:6 в пользу белорусской теннисистки. В этом матче Азаренко дважды подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Касаткиной три эйса, шесть двойных ошибок и триреализованных брейк-пойнта из пяти.
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
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