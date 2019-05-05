Свитолина проиграла Пармантье на старте турнира в Мадриде - Советский спорт
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05 мая 2019 17:00ТеннисСметанникова Дарья

Свитолина проиграла Пармантье на старте турнира в Мадриде

Украинская теннисистка завершила выступление на турнире в Мадриде (Испания).

Элина Свитолина в первом круге проиграла француженке Полин Пармантье со счетом 4:6, 6:7 (6:8) Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут.

На счету украинки один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге турнира в Мадриде Пармантье сыграет с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой.

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