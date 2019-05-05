Гаспарян проиграла Халеп на старте турнира в Мадриде Российская теннисистка покинула розыгрыш турнира в Мадриде (Испания).

Маргарита Гаспарян в первом круге проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 0:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

За это время россиянка допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трех. Румынка, посеянная на турнире под третьим номером, совершила один эйс, четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейков из семи.

Во втором круге турнира в Мадриде Халеп сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США) – Йоханна Конта (Великобритания).