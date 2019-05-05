Звонарева проиграла Коллинс на старте турнира в Мадриде - Советский спорт
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05 мая 2019 21:19ТеннисСметанникова Дарья

Звонарева проиграла Коллинс на старте турнира в Мадриде

Российская теннисистка покинула розыгрыш турнира в Мадриде (Испания).

В первом круге Вера Звонарева проиграла американце Даниэле Коллинс со счетом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Россиянка четыре раза допустила ошибку на подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух. Американка дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейков из шести.

Во втором круге турнира в Мадриде Коллинс сыграет с австралийкой Эшли Барти.

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