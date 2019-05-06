Хачанов обыграл Мунара на старте турнира в Мадриде - Советский спорт
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06 мая 2019 18:21ТеннисГичунцев Артур

Хачанов обыграл Мунара на старте турнира в Мадриде

В прошлом году соревнования выиграл немецкий теннисист Александр Зверев.

Россиянин Карен Хачанов победил испанца Хауме Мунара в первом круге турнира в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, а ее продолжительность составила 3 часа 3 минуты.

За это время Хачанов выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. У его соперника 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 сделанных брейка.

В следующем матче российский теннисист сыграет против победителя пары Раду Албот (Молдавия) – Фернандо Вердаско (Испания).

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