Хачанов обыграл Мунара на старте турнира в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов победил испанца Хауме Мунара в первом круге турнира в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, а ее продолжительность составила 3 часа 3 минуты.
За это время Хачанов выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. У его соперника 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 сделанных брейка.
В следующем матче российский теннисист сыграет против победителя пары Раду Албот (Молдавия) – Фернандо Вердаско (Испания).
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