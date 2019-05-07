Кузнецова проиграла Бенчич и покинула розыгрыш турнира в Мадриде

Светлана Кузнецова в трех сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут.
На счету россиянки восемь подач навылет, две ошибки на подаче и шесть реализованных брейк-пойнта из 13.
В третьем круге турнира в Мадриде Бенчич сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия).
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