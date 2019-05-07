Хачанов – о победе над Мунаром: Именно такую игру я и искал

Хачанов прокомментировал свою победу на старте турнира в Мадриде.
«Я очень доволен своим выступлением. Старался бороться до конца. Именно такую игру я и искал.
Я очень рад, что пробился во второй раунд, чтобы укрепить свою уверенность и вернуться к истокам. Игра длилась более трех часов, физически было сложно, но я нуждался в такой победе», - цитирует Хачанов пресс-служба ATP.
Во втором круге турнира в Мадриде российский теннисист сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
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