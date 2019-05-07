Хачанов – о победе над Мунаром: Именно такую игру я и искал - Советский спорт
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07 мая 2019 09:06ТеннисСметанникова Дарья

Хачанов – о победе над Мунаром: Именно такую игру я и искал

Россиянин Карен Хачанов победил испанца Хауме Мунара (6:4, 6:7 (5:7), 6:3) в первом круге турнира в Мадриде.

Хачанов прокомментировал свою победу на старте турнира в Мадриде.

«Я очень доволен своим выступлением. Старался бороться до конца. Именно такую игру я и искал.

Я очень рад, что пробился во второй раунд, чтобы укрепить свою уверенность и вернуться к истокам. Игра длилась более трех часов, физически было сложно, но я нуждался в такой победе», - цитирует Хачанов пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Мадриде российский теннисист сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

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