Осака обыграла Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде Первая ракетка мира Наоми Осака вышла четвертьфинал турнира в Мадриде.

В матче 1/8 финала соревнований японка в двух сетах победила представительницу Белоруссии Александру Саснович, занимающую 33-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 25 минут и завершился победой Осаки со счетом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале турнира Осака сыграет против победительницы матча между Белиндой Бенчич из Швейцарии и Катерина Козлова из Украины.