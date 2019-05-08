Осака обыграла Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

В матче 1/8 финала соревнований японка в двух сетах победила представительницу Белоруссии Александру Саснович, занимающую 33-ю строчку в рейтинге WTA. Матч между соперницами продолжался 1 час 25 минут и завершился победой Осаки со счетом 6:2, 6:3.
В четвертьфинале турнира Осака сыграет против победительницы матча между Белиндой Бенчич из Швейцарии и Катерина Козлова из Украины.
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