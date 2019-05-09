Феррер проиграл Звереву в последнем матче профессиональной карьеры - Советский спорт
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09 мая 2019 00:10ТеннисСметанникова Дарья

Феррер проиграл Звереву в последнем матче профессиональной карьеры

Испанец задолго до старта «Мастерса» в Мадриде сообщил, что этот турнир станет последним в его профессиональной карьере.

Испанский теннисист Давид Феррер во втором круге турнира в Мадриде проиграл немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 12 минут.

37-летний испанец завершил карьеру на турнире «Мастерс» в Мадриде.

В матче третьего круга Зверев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

На счету Феррера один финал турнира «Большого шлема» в 2013 году. Кроме того, испанец трижды выигрывал Кубок Дэвиса и 29 раз одерживал победы на турнирах ATP.

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