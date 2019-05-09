Хачанов покинул турнир в Мадриде, уступив Вердаско во втором круге

Во втором круге Карен Хачанов проиграл в трех сетах испанцу Фернандо Вердаско – 7:6 (7:4), 1:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 2,5 часа.
В активе россиянина шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех. У испанца 12 подач навылет, четыре ошибки на подаче и пять реализованных брейков из девяти.
В третьем круге турнира в Мадриде Вердаско сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
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