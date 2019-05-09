Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде - Советский спорт
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09 мая 2019 17:23ТеннисСпирин Дмитрий

Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.

В матче третьего круга первая ракетка мира обыграл француза Жереми Шарди. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 за 1 час 27 минут.

В следующей стадии турнира Джокович сыграет с хорватом Марином Чиличем, девятой ракеткой турнира.

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