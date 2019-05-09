Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

В матче третьего круга первая ракетка мира обыграл француза Жереми Шарди. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 за 1 час 27 минут.
В следующей стадии турнира Джокович сыграет с хорватом Марином Чиличем, девятой ракеткой турнира.
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