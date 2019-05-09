Бенчич переиграла Осаку и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 7:5 в пользу швейцарской теннисистки. За время матч Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки 12 эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.
Добавим, что в полуфинале турнира Бенчич встретится с Симоной Халеп из Румынии.
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