Федерер обыграл Монфиса, одержав 1200-ю победу в карьере Третья ракетка мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Гаэля Монфиса в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счетом 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). За время матча Федерер четырежды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Монфиса в этой встрече семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Добавим, что эта победа стала для швейцарца 1200 в профессиональной карьере. По этому показателю он уступаешь только мериканцу Джимми Коннорсу, на счету которого 1274 побед.

В четвертьфинале турнира Федерер встретится с австрийцем Домиником Тимом, ранее переигравшим итальянца Фабио Фоньини (10) – 6:4, 7:5.