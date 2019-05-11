Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал в Мадриде

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» Mutua Madrid Open в Мадриде.
В ¼ финала 32-летний испанец уверенно переиграл Стэна Вавринку из Швейцарии. За 1 час 8 минут Надаль отдал сопернику только три гейма и оформил победу со счетом 6:1, 6:2.
Следующим соперником Надаля станет девятый номер мирового рейтинга Стефанос Циципас, выбивший из борьбы Александра Зверева из Германии (7:5, 3:6, 6:2).
В другом полуфинале сыграют Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5).
Мадрид (Испания)
Турнир серии «Мастерс» Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
¼ финала
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:1, 6:2
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:5, 3:6, 6:2
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