Стефанос Циципас: Когда тебе комфортно на корте, ты способен на чудеса Грек победил Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.

Девятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии (7:5, 3:6, 6:2) в ¼ финала турнира серии «Мастерс» Mutua Madrid Open в Мадриде.

«Я очень доволен и удовлетворен своей игрой, – приводит слова 20-летнего грека официальный сайт ATP. – Думаю, в концовке я заслужил победу. Я играл очень хорошо и чувствовал себя на корте по-настоящему комфортно. А когда это происходит, ты способен на чудеса.

Так что я получаю удовольствие от процесса и пребывания на турнире до настоящего времени. Очень надеюсь, что дальше будет еще лучше».

Напомним, в ½ финала соперником Циципаса станет вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.