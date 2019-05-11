Федерер сыграет на турнире в Риме - Советский спорт
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11 мая 2019 15:56ТеннисСпирин Дмитрий

Федерер сыграет на турнире в Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер примет участие в турнире категории «Мастерс» в Риме.

Ранее появилась информация, что Федерер может пропустить соревнования в Италии после поражения в четвертьфинале турнира в Мадриде от австрийца Доминика Тима.

«Только что поговорил со своей командой. Рад объявить, что я вернусь в Рим и снова сыграю в Италии. С нетерпением жду этой возможности, давненько я там не играл. Увидимся в Риме», — рассказал Федерер.

Федерер впервые за три года выступает на грунте. Турнир в Риме пройдет с 13 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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