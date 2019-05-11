Маррэй может сыграть на Уимблдоне - Советский спорт
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11 мая 2019 17:38ТеннисСпирин Дмитрий

Маррэй может сыграть на Уимблдоне

Экс-первая ракетка планеты из Великобритании Энди Маррей может принять участие в Уимблдоне-2019.

По информации Tennis World USA, британец может успеть восстановиться к домашнему турниру «Большого шлема».

Пока речь идёт только об участии в парном разряде. Энди Маррей планирует выступить вместе со своим братом Джейми. Теннисист надеется, что сможет сыграть еще на одном британском турнире — Queen's Club Championships.

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