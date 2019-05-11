Джокович обыграл Тима и вышел в финал турнира в Мадриде

В полуфинале Джокович нанес поражения австрийцу Доминику Тиму на двух тай-брейках - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).
В решающем матче серб 12 мая сразится с победителем встречи Рафаэль Надаль - Стефанос Циципас.
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