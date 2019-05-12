Циципас – о победе над Надалем: В какой-то момент я потерял надежду Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира в Мадриде.

Циципас прокомментировал итог матча с Надалем (6:4, 2:6, 6:3). В финале он сыграет с Новаком Джоковичем.

«Я рад, что сегодня проявил себя. Я провел один из лучших матчей в этом году. Я наслаждаюсь теннисом в полном объеме. Очень приятно играть в таком стиле. Сегодняшняя победа – это просто невероятное чувство.

Я не хотел этого говорить, но в какой-то момент мне показалось, что я потерял надежду. Я проиграл Надалю три раза подряд. Был близок к победе в Торонто — это добавило мне уверенности на будущее. Рад, что с точки зрения психологии со всем разобрался. Победа на грунте делает этот успех еще более значимым.

В финале я должен сыграть подобным образом. Нужно подготовиться к трудному матчу. Новак демонстрирует хороший теннис, будет нелегко. На этой неделе он провел несколько отличных игр. Думаю, он хочет выиграть титул также сильно, как и я», - приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.