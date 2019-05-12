Джокович обыграл Циципаса и выиграл турнир в Мадриде Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Стефаносом Циципасом из Греции в финале турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу сербского спортсмена. За время матча Джокович дважды подал на вылет и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Его соперник записал на свой счет один эйс, а также допустил одну двойную ошибку.

Отметим, что ранее серб побеждал на турнире в Мадриде в 2011 и в 2016 годах.

Для Джокович этот титул стал 74-м в карьере и 2-м в текущем сезоне.