Джокович обыграл Циципаса и выиграл турнир в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу сербского спортсмена. За время матча Джокович дважды подал на вылет и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Его соперник записал на свой счет один эйс, а также допустил одну двойную ошибку.
Отметим, что ранее серб побеждал на турнире в Мадриде в 2011 и в 2016 годах.
Для Джокович этот титул стал 74-м в карьере и 2-м в текущем сезоне.
«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии?В 17.00 по московскому времени в воскресенье стартуют матчи заключительного тура АПЛ, после которых мы узнаем имя нового чемпиона Англии. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнцеНаиль Умяров, Данил Круговой, Боян Йокич и Сильвестр Игбун – о матче «Спартак» – «Уфа» (1:0). Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионствоРассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцамиИ он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры. «Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать!В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20. «Ливерпуль» пробыл чемпионом 21 минуту, «Сити» стал им до 2020 года! (видео)В 38-м туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы защитила свой чемпионский титул, одержав волевую победу над «Брайтоном». «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото. Олег Кононов: Понимаю, что нужно создавать больше моментов, но игрой доволенПресс-конференция Олега Кононова и Вадима Евсеева по итогам матча «Спартак» – «Уфа» (1:0). «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?