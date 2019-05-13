Рейтинг WTA: Халеп стала второй ракеткой мира, Бертенс - четвертой

Румынка Симона Халеп упустила возможность вернуть себе лидерство. Обыгравшая ее в финале турнира в Мадриде голландка Кики Бертенс впервые в карьере поднялась на четвертую строчку рейтинг-листа.
Рейтинг WTA. 13 мая
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6356.
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6117.
3 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5285.
4 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5115.
5 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5050.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4866.
7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4786.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4656.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4425.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3500...
..21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2150...
35 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1490.
36 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1470...
58 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 1008...
62 (64). Маргарита Гаспарян (Россия) — 908...
68 (67). Евгения Родина (Россия) — 820...
75 (75). Вероника Кудерметова (Россия) — 781...
79 (82). Вера Звонарева (Россия) — 760...
82 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 751.
83 (80). Виталия Дьяченко (Россия) — 745...
89 (101). Светлана Кузнецова (Россия) — 676...
91 (90). Екатерина Макарова (Россия) — 672.
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