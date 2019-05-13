Стефанос Циципас: У Джоковича лучший бэкхенд в истории человечества

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас высказался о Новаке Джоковиче из Сербии после поражения от него в финале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (3:6, 4:6).
«У него лучший бэкхенд в туре, вообще в истории человечества, – приводит слова 20-летнего грека официальный сайт ATP. – Он так здорово его контролирует. Он может сыграть кроссом, а может – по линии. И очень сложно с этим бороться. У игроков обычно есть сильные удары, но они не такие стабильные.
Я так понял, что, когда у него хорошо работает подача, когда мяч правильно попадает по месту, форхенд перестает быть его самым сильным оружием. Он может его использовать, но это не будет его главным ударом. Он доминирует на протяжении стольких лет именно из-за своих бэкхенда и подачи».
Напомним, титул в Мадриде стал 33-м для Джоковича на турнирах серии «Мастерс», что позволило ему сравняться с лидером по этому показателю за всю историю – Рафаэлем Надалем.
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