Новак Джокович: Победа в Мадриде важна для моей уверенности - Советский спорт
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13 мая 2019 14:12ТеннисЛипкин Антон

Новак Джокович: Победа в Мадриде важна для моей уверенности

Серб выиграл «Мастерс» в Мадриде и сравнялся по числу титулов с Надалем.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свою победу на турнире серии «Мастерс» Mutua Madrid Open в Мадриде.

«Эта победа на турнире очень важна для моей уверенности, потому что после Australian Open я не показывал свой лучший теннис, – приводит слова 31-летнего серба официальный сайт ATP. – Мне не удавалось находить правильную игру и стабильность в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Я чувствовал, что был близок, но мне не хватало, так сказать, небольшого толчка.

Очень важная победа была в субботу – в упорном матче с (Домиником) Тимом. Стефаном (Циципас) провел удивительный матч с Рафой (Надалем). Возможно, это сказалось на нем сегодня. Мне кажется, он двигался не так здорово, как накануне. Вероятно, он был немного уставшим.

А моей целью было хорошо играть с самого начала и постараться сделать брейк как можно раньше, что и получилось. В итоге я чувствовал, что все время был впереди. Я владел инициативой и показал свой лучший теннис на этой неделе».

Напомним, в финале Джокович нанес поражение Стефаносу Циципасу из Греции (6:3, 6:4).

Благодаря победе в Мадриде Джокович сравнялся по числу титулов на турнирах серии «Мастерс» (33) с лидером по этому показателю за всю историю – Рафаэлем Надалем из Испании.

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