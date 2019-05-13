Чорич и Вавринка подтвердили свое участие на турнире в Санкт-Петербурге St. Petersburg Open пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 22 сентября 2019 года.

Хорватский теннисист Борна Чорич и теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка подтвердили свое участие в St. Petersburg Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На счету Чорича и Вавринки по три победы на турнирах Большого шлема.

На турнире в Санкт-Петербурге также выступят россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. Также в соревнованиях примет участие итальянец Фабио Фоньини, который дважды становился финалистом St. Petersburg Open.