Соболенко проиграла Корне на старте турнира в Риме

Арина Соболенко в первом круге проиграла француженке Ализе Корне со счетом 1:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
В активе белоруски один эйс, 12 ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из пяти. У Корне две подачи навылет, три двойные ошибки и пять брейков из семи.
Во втором круге турнира в Риме Корне сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Карла Суарес-Наварро (Испания).
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