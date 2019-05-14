Соболенко проиграла Корне на старте турнира в Риме - Советский спорт
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14 мая 2019 13:30ТеннисСметанникова Дарья

Соболенко проиграла Корне на старте турнира в Риме

Белорусская теннисистка покинула розыгрыш турнира в Риме (Италия).

Арина Соболенко в первом круге проиграла француженке Ализе Корне со счетом 1:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

В активе белоруски один эйс, 12 ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из пяти. У Корне две подачи навылет, три двойные ошибки и пять брейков из семи.

Во втором круге турнира в Риме Корне сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

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