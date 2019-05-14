Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу

Дарья Касаткина в первом круге обыграла румынскую теннисистку Ирину Бегу со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Россиянка допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трех. Ее соперница два раза подала навылет и реализовала один брейк из семи.
Во втором круге турнира в Риме Касаткина сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой.
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