Свитолина оплатила операцию на мениске 16-летней украинской теннисистке

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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