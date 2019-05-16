Свитолина оплатила операцию на мениске 16-летней украинской теннисистке - Советский спорт
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16 мая 2019 13:21ТеннисСпирин Дмитрий

Свитолина оплатила операцию на мениске 16-летней украинской теннисистке

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина оплатила операцию 16-летней соотечественнице Дарье Лопатецкой.

На прошлой неделе Лопатецкая, занимающая 231-ю строчку в рейтинге WTA, порвала мениск на турнире ITF в Риме.

Изначально семья Дарьи Лопатецкой начала сбор 12 000 евро, необходимых на операцию, а 16 мая сестра теннисистки Мария сообщила, что операция прошла успешно, и ее оплатила Свитолина.

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