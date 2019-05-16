Свитолина оплатила операцию на мениске 16-летней украинской теннисистке

На прошлой неделе Лопатецкая, занимающая 231-ю строчку в рейтинге WTA, порвала мениск на турнире ITF в Риме.
Изначально семья Дарьи Лопатецкой начала сбор 12 000 евро, необходимых на операцию, а 16 мая сестра теннисистки Мария сообщила, что операция прошла успешно, и ее оплатила Свитолина.
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