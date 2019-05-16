Касаткина обыграла Синякову, одержав третью победу в Риме - Советский спорт
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16 мая 2019 17:29ТеннисЛипкин Антон

Касаткина обыграла Синякову, одержав третью победу в Риме

Ее следующей соперницей станет Вондроушова.

21-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в третий круг на турнире WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.

В 1/16 финала 22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Катерине Синяковой из Чехии, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге.

За 1 час 43 минуты Касаткина оформила победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

Ее следующей соперницей станет другая теннисистка из Чехии – Маркета Вондроушова, которая выбила из борьбы вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии (2:6, 7:5, 6:3).

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 452 538 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/16 финала

Дарья Касаткина (Россия) – Катерина Синякова (Чехия) – 2:6, 6:4, 6:1
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния, 3) – 2:6, 7:5, 6:3

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