Федерер снял с турнира в Риме из-за травмы, Циципас вышел в полуфинал

37-летний швейцарец Роджер Федерер снялся с турнира серии Masters в Риме из-за травмы правой ноги перед четвертьфинальным матчем против Стефаноса Циципаса. Таким образом, 20-летний грек с российскими корнями вышел в полуфинал без борьбы.
«Я разочарован, что не смогу сегодня сыграть. Я не готов на 100 % физически, и после консультации с моей командой было решено, что я не буду играть. Надеюсь, вернуться сюда в следующем году», – заявил 20-кратный победитель «Большого шлема» Федерер.
Ранее с римского турнира WTA снялась экс-первая ракетка мира Серена Уильямс.
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