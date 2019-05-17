Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме - Советский спорт
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17 мая 2019 17:48ТеннисКоноплев Александр

Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме

Теперь Надаль встретится с Циципасом.

Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Фернандо Вердаско со счетом 6:4, 6:0 в четвертьфинале римского турнира серии Masters. Его следующим соперником будет грек Стефанос Циципас, который вышел в полуфинал после снятия Роджера Федерера.

Надаль и Циципас встречались между собой четыре раза. На счету 20-летнего грека с российскими корнями всего одна победа, но случилась она 11 мая 2019 года.

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