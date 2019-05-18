Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме - Советский спорт
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18 мая 2019 07:04ТеннисСпирин Дмитрий

Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Риме.

В четвертьфинале Джокович победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. Встреча продолжалась чуть более трех часов и закончилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:4.

В полуфинале Джокович сыграет с еще одним аргентинцем Диего Шварцманом, обыгравшим японца Кеи Нисикори - 6:4, 6:2.

В другом полуфинале сразятся действующий чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.

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