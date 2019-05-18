Надаль обыграл Циципаса и стал первым финалистом турнира в Риме Испанский теннисист вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рафаэль Надаль в полуфинале обыграл греческого теннисистка Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех. Грек совершил семь подач навылет и одну двойную ошибку.

В финале турнире в Риме Надаль сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина).