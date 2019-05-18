Надаль обыграл Циципаса и стал первым финалистом турнира в Риме

Рафаэль Надаль в полуфинале обыграл греческого теннисистка Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 43 минуты.
На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех. Грек совершил семь подач навылет и одну двойную ошибку.
В финале турнире в Риме Надаль сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина).
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